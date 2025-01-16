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مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:36 مساءً - تطرح منصة «يانغو بلاي»، فيلم «الهوى سلطان» خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بدور العرض السينمائي.

وحددت منصة «يانغو بلاي» يوم 23 من شهر يناير الجاري موعدا لإطلاق عرض فيلم «الهوى سلطان» على المنصة.

أبطال فيلم الهوى سلطان

وضم فيلم الهوى سلطان في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

أحداث فيلم «الهوى سلطان»

ودارت أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

آخر أعمال منة شلبي

ويشار أن آخر أعمال منة شلبي، هو مسلسل «تغيير جو»، وتكون العمل من 15 حلقة، وشارك فيه كل من: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي.

بينما كانت آخر أعمال الفنان أحمد داود مسلسل زينهم، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحا كبيرا، وأحداثه مستوحاة عن كتاب بعنوان «أصدقائي الموتى شكرا» للدكتور محمد جاب الله، وهو طبيب وقام بكتابة تجاربه الحقيقية بالطب الشرعي.

وضم مسلسل «زينهم» في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم، وكريم قاسم، وهناء الشوربجي، وسلمى أبو ضيف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما، وإخراج يحيى إسماعيل.

وعرفت الفنانة منة شلبي من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001، حيث شاركت بعدها في أفلام عديدة حتى برز اسمها على الساحة الفنية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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