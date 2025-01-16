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إليسا ومروان خوري في حفل مشترك بدبي 10 فبراير - أخبار كلمتك

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إليسا ومروان خوري في حفل مشترك بدبي 10 فبراير - أخبار كلمتك

إليسا ومروان خوري في حفل مشترك بدبي 10 فبراير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:25 مساءً - تُحيي  الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في دبي يوم 10 فبراير المقبل.

ويشارك إليسا في إحياء الحفل المطرب مروان خوري، وتطرح تذاكر الحفل غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

أغنية حبك مثل بيروت

وكانت إليسا طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان “حبك مثل بيروت”، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

وحققت الأغنية نحو مليون و50 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وهي أغنية وطنية طرحتها إليسا لتعبر من خلالها عن معنى حب الوطن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

وكانت  إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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