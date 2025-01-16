مشاهير العرب - بتدخل نقابة المهن التمثيلية.. انتهاء خلاف أسرة شكري سرحان وعمر متولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:26 صباحاً - أعلن الدكتور أشرف زكي، عن حل الخلاف الذي نشأ خلال الأيام الماضية، بين أسرة الفنان الراحل شكري سرحان، وعمر متولي.

تفاصيل حل الخلاف بين أشرة شكري سرحان وعمر متولي

وأستقبل أشرف زكي، الإعلامي محسن سرحان، ممثلًا عن أسرة الفنان الراحل، نيابةً عن السفير يحيى سرحان نجل شكري سرحان.

وعبّر زكي خلال اللقاء عن اعتذاره الشخصي واعتذار نقابة المهن التمثيلية، مؤكدًا أن عمر متولي وأحمد فتحي لم يقصدا أي إساءة للفنان الراحل، وأبديا كامل تقديرهما واحترامهما لشخصيته ومسيرته الفنية، وقَبِل محسن سرحان الاعتذار في حضور الفنان أيمن عزب، عضو مجلس إدارة النقابة وصديق أسرة شكري سرحان، ليُغلق بذلك الخلاف تمامًا.

وأكد الدكتور أشرف زكي حرصه على احترام حرية الرأي والتعبير، مع التأكيد على أن هذا الحق يجب أن يُمارس دون المساس برموز الفن المصري العظماء.

أزمة عمر متولي مع أسرة شكري سرحان

تعود بداية الأزمة إلى تصريح للفنان عمر متولي، خلال إحدى حلقات برنامجه، حيث سأل الفنان أحمد فتحي عن النجم الذي حصل على شهرة واسعة أكبر من موهبته ليرد فتحي بأن هناك عددا من النجوم لم يمتلكوا الموهبة الكافية، ليرد عمر بأنه يرى أن الفنان شكري سرحان نال شهرة ونجومية أكبر من موهبته.

وقال عمر متولي:«ممكن تبقى الموهبة مبططة بس هو يبقى نجم شباك وجان ومحقق نجاح» ليثير هذا التصريح جدلا كبيار وغضب أسرة الفنان الراحل الذين ردوا في بيان لهم أوضحوا فيه عددا من الحقائق حول تاريخ شكري سرحان.

وأكدت عائلة الفنان شكري سرحان، في بيان لها نشره محسن سرحان المتحدث باسم العائلة على «فيسبوك» أن شكري سرحان امتلك من الموهبة ما جعله أحد عمالقة الفن.

وذكر البيان: «لقد استمعنا لرأى الفنان الشاب عمر متولي في أحد البرامج على السوشيال ميديا الذي انتقد موهبة الفنان الكبير شكري سرحان ووصفها بالضعيفة وأنه أخذ مكانة لا يستحقها وقد جانبه الصواب جملة وتفصيلا».

وتابع البيان: «النجم الراحل وهو خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية واجتاز اختبار القبول من أساتذة أسسوا لعلم وفن الأداء التمثيلي ووقف أمام زكى طليمات وجورج أبيض ويوسف وهبى وعمره لا يتجاوز السادسة عشرة».

وأردف: «كما أنه أصبح من أغلى نجم في الوطن العربي في سن صغير وأنه قدم عددا من الأفلام التي دخلت قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما منها ابن النيل والزوجة الثانية وقنديل أم هاشم واللص والكلاب كما تم اختياره أفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية في استفتاء مئويتها بمشاركة 100 ناقد فني».