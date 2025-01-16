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الرياضة - 11:16 - فليك يثني على أداء برشلونة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - فليك يثني على أداء برشلونة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - فليك يثني على أداء برشلونة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - فليك يثني على أداء برشلونة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:16 صباحاً - أعرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن سعادته بالفوز الساحق لفريقه على ضيفه ريال بيتيس 5 /1 مساء الأربعاء في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان من الرائع رؤية هذا المستوى من جانب الفريق".

وأضاف: "المسافات بين الخطوط كانت مثالية.. .سيطرنا على الكرة.. مشاهدة لاعبي فريق الشباب يتعاونون في خط الوسط كانت أمرا رائعا".

وأثنى فليك على نجمه الشاب لامين يامال قائلاك "إنه في مستوى رائع، علينا أن نعتني به، هو لاعب مذهل".

ونقل الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني عن فليك قوله: "بيدري لاعب مذهل في خط الوسط".

وأكد: "الجماهير ساندتنا وهناك تواصل رائع بين اللاعبين والجماهير، من الرائع حقا رؤية ذلك".

وختم المدرب الألماني حديثه بالقول: "نتقدم خطوة بخطوة، ونريد الآن الفوز على ملعب خيتافي".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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