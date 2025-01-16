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الرياضة - 02:16 - %25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:16 - %25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - %25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:16 مساءً - يطرح البنك الأهلي المتحد شهادتي ادخار «سمارت» و«بريميوم» ذات العائد الشهري الثابت، بأجل يمتد حتى 3 سنوات، للعملاء الأفراد.

يبدأ شراء شهادات ادخار "سمارت" في البنك الأهلي المتحد من أول 500 ألف جنيه، وتعطي عائداً شهريا ثابت متدرج في السنوات الثلاثة، ليصل إلى 25% في السنة الأولي، وإلى 22% في السنة الثانية، 17% بالسنة الثالثة.

تسمح شهادات ادخار "سمارت" في البنك الأهلي المتحد للعميل بالحصول على تمويل حتى 95% من القيمة الاسمي للشهادات.

شهادات ادخار بريميوم بعائد شهري

كما يطرح البنك الأهلي المتحد شهادات ادخار "يريميوم" الثلاثية بعائد شهري ثابت تحت سعر فائدة 20%

يبدأ شراء شهادات ادخار "بريميوم" الثلاثية في البنك الأهلي المتحد من 50 ألف جنيه، بحد أدنى لإجمالي الشراء في المرة الاولي 500 الف جنيه مصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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