الرياضة - 02:16 - %25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:16 مساءً - يطرح البنك الأهلي المتحد شهادتي ادخار «سمارت» و«بريميوم» ذات العائد الشهري الثابت، بأجل يمتد حتى 3 سنوات، للعملاء الأفراد.
يبدأ شراء شهادات ادخار "سمارت" في البنك الأهلي المتحد من أول 500 ألف جنيه، وتعطي عائداً شهريا ثابت متدرج في السنوات الثلاثة، ليصل إلى 25% في السنة الأولي، وإلى 22% في السنة الثانية، 17% بالسنة الثالثة.
تسمح شهادات ادخار "سمارت" في البنك الأهلي المتحد للعميل بالحصول على تمويل حتى 95% من القيمة الاسمي للشهادات.
شهادات ادخار بريميوم بعائد شهري
كما يطرح البنك الأهلي المتحد شهادات ادخار "يريميوم" الثلاثية بعائد شهري ثابت تحت سعر فائدة 20%
يبدأ شراء شهادات ادخار "بريميوم" الثلاثية في البنك الأهلي المتحد من 50 ألف جنيه، بحد أدنى لإجمالي الشراء في المرة الاولي 500 الف جنيه مصري.
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