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وزارة الدفاع الألمانية تلغى حسابها على X بسبب الغضب من تصريحات ماسك - أخبار كلمتك

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وزارة الدفاع الألمانية تلغى حسابها على X بسبب الغضب من تصريحات ماسك - أخبار كلمتك

وزارة الدفاع الألمانية تلغى حسابها على X بسبب الغضب من تصريحات ماسك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:54 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم، تعليق حسابها الرسمي على منصة "إكس" المملوكة للمياردير الأمريكى، إيلون ماسك، في خضم التوترات بين الأخير والمستشار الألماني أولاف شولتس، بسبب الانتقادات التى وجهها ماسك للإدارة الألمانية.

الدفاع الألمانية تعلق حسابها على منصة X

اعتبرت الدفاع الألمانية، التى يقودها الوزير بوريس بيستوريوس، أن منصة التغريد الشهيرة "إكس" لم تعد قادرة على السماح بإجراء نقاشات واقعية ومنطقية وهادئة.

 

وأثار توقيت القرار التساؤلات حول الخلافات مع ماسك، إذ أتى بعد أيام قليلة من إجراء الملياردير الأمريكى المقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، محادثة مباشرة على المنصة مع أليس فايدل، مرشحة "حزب البديل من أجل ألمانيا" لمنصب المستشار الألماني في الانتخابات المبكرة المقررة يوم 23 فبراير المقبل في ألمانيا.


فيما أوضح متحدث باسم المستشارية الألمانية أمس للصحفيين من العاصمة برلين، أن وزارة الدفاع اتخذت موقفها، لكن الحكومة متمسكة بالنشر علي "إكس" في الوقت الحالي"، حسب صحيفة "بوليتيكو".

انتقادات ماسك للمستشار الألماني تثير غضب برلين

وكان إيلون ماسك، الذي كلفه ترامب بوزارة مستحدثة من أجل تفعيل كفاءة الحكومة والوزارات، ووقف الهدر والتوظيفات التي لا داعي لها، هاجم أكثر من مرة مؤخرا شولتس وحزبه.

كما دعا الملياردير الأمريكى الألمان إلى انتخاب "حزب البديل" الذي يعتبر من قبل الكثير من الألمان حزبا يمينيا متطرفا، زاعمًا أنه الوحيد القادر على إنقاذ البلاد.

كذلك وصف ماسك المستشار الألماني شولتس في ديسمبر الماضي، بالأحمق.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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