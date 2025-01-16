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بايدن في خطاب الوداع يحذر من خطورة "أوليجارشية تتشكل في أمريكا" - أخبار كلمتك

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بايدن في خطاب الوداع يحذر من خطورة "أوليجارشية تتشكل في أمريكا" - أخبار كلمتك

بايدن في خطاب الوداع يحذر من خطورة "أوليجارشية تتشكل في أمريكا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:10 صباحاً - أعرب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، اليوم الخميس، في خطاب الوداع، عن شعوره بالقلق إزاء التركيز الخطير للسلطة في أيدي قلة من فاحشي الثراء.

وأوضح بايدن في خطاب الوداع لبايدن قبل تسليمه السلطة لدونالد ترامب في 20 يناير الجاري، قائلًا "نرى مخاطر في تركيز التكنولوجيا والسلطة والثروة في أيدي قلة".

وأشار بايدن إلى أنه كان حريصًا على الانتقال السلمي للسلطة في أمريكا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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