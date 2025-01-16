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مشاهير العرب - أحمد مالك وآية سماحة في المركز الرابع بثاني أيام عرض 6 أيام» بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد مالك وآية سماحة في المركز الرابع بثاني أيام عرض 6 أيام» بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد مالك وآية سماحة في المركز الرابع بثاني أيام عرض 6 أيام» بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:01 مساءً - احتل فيلم 6 أيام» من بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة المركز الرابع في حجم الإيرادات منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك بعدما حقق في شباك التذاكر بثاني أيام عرضه أمس الأربعاء أكثر من 384 ألف جنيها.

قصة فيلم 6 أيام

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كل منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

فيلم 6 أيام

أبطال فيلم 6 أيام

يُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم 6 أيام

أبرز تصريحات أية سماحة عن فيلم 6 أيام»

وتحدثت آية سماحة في تصريحات خاصة لـ كلمتك عن تجربة فيلم 6 أيام»، قائلة، إن ما ساعدها على تقديم شخصية عالية ضمن أحداث فيلم 6 أيام هو أننا دخلنا في «ورك شوب» مع نديم لايف كوتش الذي ساعدنا في التدريب على الشخصية»، مشيرة إلى أنها دائما ما تجد كيمياء بينها وبين أحمد مالك في العمل، مردفة: أنا كنت مبسوطة جدا بالتجرية وأحب أن نكرر هذا التعاون من جديد في أعمال أخرى.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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