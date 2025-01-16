مشاهير العرب - أحمد مالك وآية سماحة في المركز الرابع بثاني أيام عرض 6 أيام» بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:01 مساءً - احتل فيلم 6 أيام» من بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة المركز الرابع في حجم الإيرادات منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك بعدما حقق في شباك التذاكر بثاني أيام عرضه أمس الأربعاء أكثر من 384 ألف جنيها.

قصة فيلم 6 أيام

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كل منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

أبطال فيلم 6 أيام

يُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

أبرز تصريحات أية سماحة عن فيلم 6 أيام»

وتحدثت آية سماحة في تصريحات خاصة لـ كلمتك عن تجربة فيلم 6 أيام»، قائلة، إن ما ساعدها على تقديم شخصية عالية ضمن أحداث فيلم 6 أيام هو أننا دخلنا في «ورك شوب» مع نديم لايف كوتش الذي ساعدنا في التدريب على الشخصية»، مشيرة إلى أنها دائما ما تجد كيمياء بينها وبين أحمد مالك في العمل، مردفة: أنا كنت مبسوطة جدا بالتجرية وأحب أن نكرر هذا التعاون من جديد في أعمال أخرى.