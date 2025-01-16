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مهرجان القاهرة السينمائي يعلن موعد دورته الـ46 - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة السينمائي يعلن موعد دورته الـ46 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن موعد دورته الـ46 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:25 صباحاً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمى عن موعد دورته القادمة الـ46 لتقام ما بين 12-21 نوفمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية.

موعد مهرجان القاهرة السينمائي 46 

وقال الفنان حسين فهمي: "مع الإعلان عن دورتنا المقبلة، ندرك حجم الجهد المطلوب لمواجهة تحدياتها وتحقيق النجاح الذي نسعى إليه، مع الاستفادة من الدروس التي تعلمناها في السابق. نحن على يقين بأن هذه الدورة ستضيف بصمة مميزة إلى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أشعر بحماس كبير، خاصة أننا بدأنا التحضير لها منذ اليوم التالي لاختتام الدورة السابقة".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين بفرنسا FIAPF.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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مهرجان القاهرة السينمائي يعلن موعد دورته الـ46 - أخبار كلمتك

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