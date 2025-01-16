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السيسي وبن زايد يشددان على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل لأهالي غزة - أخبار كلمتك

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السيسي وبن زايد يشددان على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل لأهالي غزة - أخبار كلمتك

السيسي وبن زايد يشددان على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل لأهالي غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:05 مساءً - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية ودون عراقيل لأهالي قطاع غزة؛ لإنقاذهم من المأساة الإنسانية التي يواجهونها.
 

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، الرئيس السيسي في مطار أبوظبي الدولي. 

وبعد مراسم الاستقبال، عقد الرئيسان اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ووصل الرئيس  السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء بين الزعيمين تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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