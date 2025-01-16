للراغبين في أداء المناسك، تعرف على أقل سعر لعمرة شهر رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:10 مساءً - أعلنت عدد من شركات السياحة عن أسعار برامج العمرة لشهر رمضان للموسم الجاري، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار البرامج للموسم الجاري.

أقل سعر لبرامج عمرة شهر رمضان

وتتراوح أسعار برامج عمرة شهر رمضان للموسم الجاري من 60 ألف جنيه وحتى 140 ألف جنيه لبرامج العمرة الاقتصادية والتي تصل مدتها لشهر كامل، وتحظى بإقبال عدد كبير من المواطنين.

أسعار عمرة ليلة القدر لشهر رمضان



وتضمنت عروض شركات السياحة للموسم الجاري الإعلان عن أسعار برامج عمرة شهر رمضان 5 نجوم والتي تصل مدتها لـ 10 ايام إلى 350 ألف جنيه، ويكون خلالها السفر خلال الـ 10 الأيام الأخيرة لشهر رمضان.

كشفت غرفة شركات السياحة عن موعد تطبيق التعليمات السعودية الأخيرة والخاصة بضرورة تلقي المعتمرين المتوجهين الي السعودية علي تطعيمات الحمي الشوكية خاصة قبل بدء عمرة شهري شعبان ورمضان.

موعد بدء تطعيم المسافرين لعمل مناسك العمرة

وأوضحت الغرفة، أنها تلقت كتابا من قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة والسكان والمتضمن أن الاشتراطات الصحية للمملكة العربية السعودية لحاملي تأشيرات العمرة أو من يرغب في تأدية مناسك العمرة والزيارة للمدن التالية (مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة - الطائف) سيبدأ تنفيذها ابتداء من 10 فبراير 2025



وقالت الغرفة، أنه بناء علي قرار السلطات السعودية سيتم إلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ(المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام.

التطعيمات المطلوبة للمسافرين إلى السعودية

وكانت السلطات الصحية السعودية قد اشترطت حصول المسافرين للعمرة على لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ من النوع متعدد السكريات أو المقترن، على أن تكون شهادة التطعيم للقاح صادرة بفترة لا تقل عن 10 أيام من السفر ولا تزيد على 3 سنوات للنوع متعدد السكريات، و5 سنوات للنوع المقترن، ويستثنى من الحصول على لقاح الحمى الشوكية التيسيرية الأطفال دون عمر السنة.

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