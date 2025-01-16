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الاوقاف يتخذ اول خطوة ضد ارتفاع اسعار المهور غدا - أخبار كلمتك

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الاوقاف يتخذ اول خطوة ضد ارتفاع اسعار المهور غدا - أخبار كلمتك

الاوقاف يتخذ اول خطوة ضد ارتفاع اسعار المهور غدا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدر مدير الأوقاف والإرشاد بمديرية عتق عبدالعزيز بن صائل تعميماً إلى جميع خطباء مساجد المديرية لتسليط الضوء على الوثيقة التي تم توقيعها من قبل بعض قبائل ووجهاء وأعيان المديرية والتي تنص على تخفيض المهور وقد تم توزيعها على أولياء الأمور .

وأكد بن صائل أن مكتب الأوقاف يؤيد ويقف مع أي وثيقة تخدم الصالح العام وتوافق الشريعة الإسلامية السمحاء نحن سوف ندعمها بتقديم التوعية المجتمعية للمواطنين عبر قنواتنا في دور العبادة خدمةً للأهداف النبيلة التي تخدم المواطن وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ونحن في مديرية عتق جزء من هذه المعاناة .

ومن جانبه أشاد مدير عام مديرية عتق الأستاذ عبدالله صالح العمياء بجهود الخيرين من أبناء مديرية عتق الذين أعدوا ووقعوا على الوثيقة التي تهدف لتخفيض المهور وتيسير الزواج بتوافق الجميع.

وشكر المدير العام مكتب الأوقاف بالمديرية لنشاطه ومتابعته لكل المستجدات والأحداث التي تساند الصالح العام وترشد الناس للخير وخدمة المشاريع والرؤى التي تصب في حلحلة المشاكل والصعوبات والعادات التي تواجه المواطن وتوعيته وتثقيفه بالطرق الشرعية المتبعة من الكتاب والسنة .
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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