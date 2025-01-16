الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي برئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ووزراء المالية سالم بن بريك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي للاطلاع على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري الدولي بشأن اليمن في نيويورك.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس مجلس الوزراء الى احاطة بشأن استعدادات الحكومة للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في 20 الشهر الجاري لدعم الحكومة سياسيا، واقتصاديا، والفرص المتاحة لاحداث التحولات المنشودة على الصعيد الوطني، والشراكة المثمرة مع مجتمع المانحين.

وتضمنت الاحاطة رؤية الحكومة المقدمة للاجتماع واهدافها المرحلية والاستراتيجية، والتدخلات الدولية المطلوبة على مختلف المسارات.

وفي اللقاء أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس للمشاركة الحكومية في الاجتماع الدولي المرتقب بما يخدم الاولويات الرئيسية للشعب اليمني، ومتطلبات التعافي الاقتصادي، والاصلاحات المؤسسية الشاملة.

واشاد فخامة الرئيس بجهود المملكة المتحدة في التحضير للاجتماع الوزاري الدولي ورعايته، وتطلعه الى دعم حقيقي يعيد لليمن امنه واستقراره، وحضوره الفاعل في الاسرة الاقليمية والدولية.