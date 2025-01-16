مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش - أخبار كلمتك

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش - أخبار كلمتك

بلينكن: نتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة الأحد - أخبار كلمتك

بلينكن: نتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة الأحد - أخبار كلمتك

«العمل» تعلن عن 1855 وظيفة جديدة.. ما هي التخصصات المطلوبة؟ - أخبار كلمتك

«العمل» تعلن عن 1855 وظيفة جديدة.. ما هي التخصصات المطلوبة؟ - أخبار كلمتك

لمدة عام، المهندس محمود بدوي مساعدًا لوزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي - أخبار كلمتك

لمدة عام، المهندس محمود بدوي مساعدًا لوزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي - أخبار كلمتك

النود يفجرها ويتحدث عن هذا الامر لاول مرة - أخبار كلمتك

النود يفجرها ويتحدث عن هذا الامر لاول مرة - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الاممي الذي التقى بالزبيدي اليوم - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الاممي الذي التقى بالزبيدي اليوم - أخبار كلمتك

الكشف عن ممثل اليمن الوحيد في مسابقة أمير الشعراء الليلة (صورة) - أخبار كلمتك

الكشف عن ممثل اليمن الوحيد في مسابقة أمير الشعراء الليلة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الأصيلة».. خالد سليم يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الأصيلة».. خالد سليم يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز لهذا السبب - أخبار كلمتك

80 مليار دولار ويستمر حتى عام 2040، تقرير دولي عن كلفة إعمار غزة - أخبار كلمتك

80 مليار دولار ويستمر حتى عام 2040، تقرير دولي عن كلفة إعمار غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

حديث جديد وصادم حول اتفاق ستوكهولوم وعلاقة البنك المركزي بالامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حديث جديد وصادم حول اتفاق ستوكهولوم وعلاقة البنك المركزي بالامر - أخبار كلمتك

حديث جديد وصادم حول اتفاق ستوكهولوم وعلاقة البنك المركزي بالامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 05:46 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الناشط اليمني عبدالكريم المدي أن مليشيات الحوثي لم تلتزم بأي من بنود اتفاق ستوكهولم المبرم في العام 2019، والذي نص على انسحابهم من محافظة الحديدة وتحويل إيرادات موانئ الحديدة إلى فرع البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين. وأوضح المدي أن الحوثيين استولوا على إيرادات الموانئ وانقلبوا على الاتفاق، مما شكل خيانة واضحة للشرعية اليمنية وحقوق المواطنين.

وأشار المدي إلى أن الجماعة الحوثية "استهانت بكل إنسان تحت شعارات كاذبة وسخيفة، واتخذت من التجويع والإفقار وسيلة لإخضاع الشعب". وأضاف: "هذه المليشيات العنصرية السلالية الفاسدة لا تلتزم بعهد ولا تحترم قانوناً أو مبدأً، بل تتخذ من السلاح والعنف منهجاً، ومن القتل والإرهاب مشروعاً".

وأردف المدي أن السعي لتحقيق السلام مع هذه الجماعة يعادل "الحرث في البحر وخذلان شعب تجرع ويلات العذاب من قتل وتجويع وإرهاب وخطف واستعباد"، مشدداً على ضرورة مواجهة المشروع الحوثي الذي يسعى لتزييف الحقائق وفرض ولاية قائمة على العنف والانتهاكات.

وختم المدي بالقول إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم ضد الحوثيين، نظراً لاستمرارهم في تقويض السلام واستغلالهم الاتفاقات لتحقيق مكاسب على حساب الشعب اليمني.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وفاة مسؤولة في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق