الجاوي يتابع سير عمل أهم شارع في عدن - أخبار كلمتك

تفقد الاستاذ عبدالرحيم مدير عام مديرية المعلا الاعمال الجارية حاليا في مشروع اعادة تاهيل شارع الشهيد مدرم والممول من قبل السلطة المحلية بالعاصمة عدن والمجلس المحلي م المعلا واشراف مكتب الاشغال العامة-عدن وتنفيذ مؤسسة الشامي للمقاولات..

واستمع مدير عام المديرية في النزول التفقدي لشرح من المهندس المشرف على المشروع عن سير العمل والمراحل المتبقية فيما قدم ظهير زكريا مدير الصرف الصحي مقترحات عمل لمعالجة تراكم مياه الامطار في بعض اجزاء الشارع منها الجهه المقابلة لشركة الكريمي للصرافة.

وفي سياق منفصل تفقد مدير عام المديرية ومعه ناصر حسين مدير قسم صندوق النظافة في المعلا مستوى عمل النظافة في شوارع المديرية.