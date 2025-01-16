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الجاوي يتابع سير عمل أهم شارع في عدن - أخبار كلمتك

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الجاوي يتابع سير عمل أهم شارع في عدن - أخبار كلمتك

الجاوي يتابع سير عمل أهم شارع في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 06:07 مساءً - كلمتك/خاص

تفقد الاستاذ عبدالرحيم مدير عام مديرية المعلا الاعمال الجارية حاليا في مشروع اعادة تاهيل شارع الشهيد مدرم والممول من قبل السلطة المحلية بالعاصمة عدن والمجلس المحلي م المعلا واشراف مكتب الاشغال العامة-عدن وتنفيذ مؤسسة الشامي للمقاولات..

واستمع مدير عام المديرية في النزول التفقدي لشرح من المهندس المشرف على المشروع عن سير العمل والمراحل المتبقية فيما قدم ظهير زكريا مدير الصرف الصحي مقترحات عمل لمعالجة تراكم مياه الامطار في بعض اجزاء الشارع منها الجهه المقابلة لشركة الكريمي للصرافة.

وفي سياق منفصل تفقد مدير عام المديرية ومعه ناصر حسين مدير قسم صندوق النظافة في المعلا مستوى عمل النظافة في شوارع المديرية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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