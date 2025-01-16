في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

نفّذ طلاب ومعلمو مدارس الارتقاء في مدينة إنماء بالعاصمة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لمقتل المعلمة نسرين أديب، التي راحت ضحية جريمة مروعة أثناء وجودها على متن حافلة المدرسة في طريقها لأداء واجبها التربوي، صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وطالب المحتجون السلطات الأمنية بالتحرك الفوري للقبض على الجاني وتقديمه للعدالة، مؤكدين أن هذه الجريمة هزت المجتمع التعليمي بأكمله، وأنه لا يمكن التساهل مع هذا الاعتداء الذي استهدف رمزاً من رموز العلم والتربية.

وفي خطوة إنسانية تعكس وفاء الطلاب لمعلمتهم الراحلة، قاموا بتوزيع زجاجات مياه باردة على المارة في شوارع المدينة، كصدقة جارية على روح المعلمة نسرين، في مشهد أثّر في قلوب الجميع، وأبرز احترامهم لدور معلميهم ورسالتهم النبيلة.