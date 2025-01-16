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في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

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في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 05:26 مساءً - كلمتك/خاص

نفّذ طلاب ومعلمو مدارس الارتقاء في مدينة إنماء بالعاصمة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لمقتل المعلمة نسرين أديب، التي راحت ضحية جريمة مروعة أثناء وجودها على متن حافلة المدرسة في طريقها لأداء واجبها التربوي، صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وطالب المحتجون السلطات الأمنية بالتحرك الفوري للقبض على الجاني وتقديمه للعدالة، مؤكدين أن هذه الجريمة هزت المجتمع التعليمي بأكمله، وأنه لا يمكن التساهل مع هذا الاعتداء الذي استهدف رمزاً من رموز العلم والتربية.

وفي خطوة إنسانية تعكس وفاء الطلاب لمعلمتهم الراحلة، قاموا بتوزيع زجاجات مياه باردة على المارة في شوارع المدينة، كصدقة جارية على روح المعلمة نسرين، في مشهد أثّر في قلوب الجميع، وأبرز احترامهم لدور معلميهم ورسالتهم النبيلة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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