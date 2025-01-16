الرقابة على الصادرات تشارك فى معرض أفروبلاست - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:15 مساءً - افتتح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامةللرقابة على الصادرات والواردات معرض AFRO Plast الدولي لتكنولوجيا وماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر اليوم الخميس والذي يعقد خلال الفترة من ١٦-١٩ يناير ٢٠٢٥.



كما استعرض فريق عمل المعارض بالادارة المركزية لمركز التميز برئاسة المهندس خالد نبيل مهدى مدير عام إدارة تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات و نها سمير مدير العلاقات العامة بمركز التميز وسهى حسن

و محمد حسين بسطاويسى والدكتورة مى السيد الادارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية والدكتورة دنيا عصام الادارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية

امكانيات الهيئة من معامل معتمدة فى مجال فحص البلاستيك والبلاستيك القابل للتحلل والتسجيل بمنظومة سابر السعودية واصدار شهادات البيع الحر Free Sale

كما تم التنوية عن البرامج التدريبية المميزة الذى يقدمها مركز التميز فى العديد من المجالات لدعم وزيادة الصادرات المصرية والتى من اهمها التدريب على اصدار شهادات المنشا والاتفاقيات التجارية ومزاولة الاستيراد ومزاولة التصدير ودورات متخصصة فى مجال قياس البصمة الكربونية



و يعتبر المعرض فرصة ذهبية للمهتمين بقطاعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، حيث يُقدم:



- أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا والمنتجات والخامات تحت سقف واحد.

منصّة لتبادل الخبرات مع روّاد الصناعة المحليين والدوليين.



- فرصًا هائلة لتكوين شراكات تجارية واستكشاف أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الصناعية.

ويعد معرض "أفروبلاست" هو الحدث الصناعي الأبرز الذي يقدم التقنيات الصناعية الأكثر تطورًا لتحقيق النمو والتطوير المستدام في هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالعديد من الصناعات.



وبهذا يشارك فريق وحدة المعارض التابع لمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبالتعاون مع وحدة إصدار شهادات المطابقة 17065 والادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمعرض AFRO Plast



وتستهدف الهيئة من خلال مشاركتها الى استعراض كافة الخدمات المقدمة منها دعما لزيادة الصادرات المصرية

انطلاق "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك بمشاركة 300شركة من 15دولة … اليوم الخميس

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية لمعرض "أفروبلاست" المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة في الفترة من اليوم الخميس 16 إلى 19 يناير 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر



تُقام النسخة الحالية للمعرض تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبدعم غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.



يشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من 15 دولة عربية وأجنبية، مما يعكس زخمًا كبيرًا في تنوع المعروض من اامواد الخام وتلسلع الوسيطة والمنتجات النهائية والماكينات والتقنيات والحلول لمختلف صناعات اللدائن والبلاستيك والمطاط.

بعثة مشترٍين دوليين تزور المعرض للتعرف على أحدث تقنيات صناعات البلاستيك

وسيخصص جناح لمنتجات البلاستيك متعددة الاستخدامات داخل المعرض وسيضم حوالي 30 عارضًا، وذلك بهدف إبراز أحدث المنتجات، والمساعدة في توقيع عقود تصديرية مع الزوار والمشترين الدوليين.



يضم المعرض عددًا من الفعاليات والمؤتمرات والجلسات النقاشية التي يصل عددها إلي 15 جلسة يديرها ويشارك بها خبراء ومتخصصون ومسؤولون حكوميون،وشركاء استراتيجيين وذلك لتسليط الضوء على توطين الصناعة المحلية وتمكين الشركات من اختراق الأسواق التصديرية الجديدة في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، والاشتراطات والمواصفات المطلوبة دوليًا والتوعية باحدث متطلبات الأسواق للبلاستيك المستدام وتحويل المخلفات إلي موارد مستديمة، وإدارة الجودة في صناعة البلاستيك وأهمية المعايير العالمية في تحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات



وتسعى النسخة الحالية من "أفروبلاست" إلى زيادة عدد الصفقات التصديرية بنسبة 100% مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

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