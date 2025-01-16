عدن للطيران تختتم أربع دورات تدريبية استعداداً للتدشين الرسمي وبدء عملياتها - أخبار كلمتك

اختتمت شركة "عدن للطيران" بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات أربع دورات تدريبية متخصصة، وذلك ضمن استعداداتها للتدشين الرسمي وبدء عملياتها التشغيلية.

الدورات التي قدمها الأستاذ عبدالولي هاشم، مدرب السلامة والأمن والجودة في مجال الطيران، ركزت على تعزيز قدرات الموظفين ورفع جاهزيتهم التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة والجودة في قطاع الطيران.

وتضمنت الدورات المحاور التالية:

توعية السلامة في ساحة المطار: لتعريف الموظفين بالمخاطر المحتملة في ساحة المطار والطائرات وطرق التعامل معها لضمان بيئة عمل آمنة.

أساس أمن الطيران للخدمات الأرضية: لتزويد العاملين بالمعرفة الأمنية اللازمة والإجراءات الوقائية للتعامل مع التهديدات الأمنية.

إدارة السلامة: لتمكين الموظفين من اكتشاف المخاطر وتقييم احتمالية وشدة حدوثها، مع اتخاذ تدابير للحد منها وضمان التشغيل الآمن.

خدمات الركاب والأمتعة: لتحسين مهارات الموظفين في تقديم خدمات متميزة وتعزيز رضا العملاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لضمان جاهزيتها الكاملة لانطلاق عملياتها التشغيلية، في إطار رؤيتها لتقديم خدمات طيران متميزة ومتكاملة، مما يسهم في تعزيز قطاع الطيران في اليمن.