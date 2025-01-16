محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يبشر بامر سار سيحدث الاسبوع القادم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يبشر بامر سار سيحدث الاسبوع القادم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفقة ماجد الكدواني.. رانيا يوسف تواصل الترويج لـ «موضوع عائلي 3 | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفقة ماجد الكدواني.. رانيا يوسف تواصل الترويج لـ «موضوع عائلي 3 | صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:25 - «مدبولي» عن البكالوريا: شيء قاسي إن كل سنة طالب ينتحر بسبب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:25 - «مدبولي» عن البكالوريا: شيء قاسي إن كل سنة طالب ينتحر بسبب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

الرقابة المالية: أولوية لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي - أخبار كلمتك

الرقابة المالية: أولوية لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عدن للطيران تختتم أربع دورات تدريبية استعداداً للتدشين الرسمي وبدء عملياتها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عدن للطيران تختتم أربع دورات تدريبية استعداداً للتدشين الرسمي وبدء عملياتها - أخبار كلمتك

عدن للطيران تختتم أربع دورات تدريبية استعداداً للتدشين الرسمي وبدء عملياتها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 05:07 مساءً - كلمتك/خاص:

اختتمت شركة "عدن للطيران" بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات أربع دورات تدريبية متخصصة، وذلك ضمن استعداداتها للتدشين الرسمي وبدء عملياتها التشغيلية.

الدورات التي قدمها الأستاذ عبدالولي هاشم، مدرب السلامة والأمن والجودة في مجال الطيران، ركزت على تعزيز قدرات الموظفين ورفع جاهزيتهم التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة والجودة في قطاع الطيران.

وتضمنت الدورات المحاور التالية:
توعية السلامة في ساحة المطار: لتعريف الموظفين بالمخاطر المحتملة في ساحة المطار والطائرات وطرق التعامل معها لضمان بيئة عمل آمنة.

أساس أمن الطيران للخدمات الأرضية: لتزويد العاملين بالمعرفة الأمنية اللازمة والإجراءات الوقائية للتعامل مع التهديدات الأمنية.

إدارة السلامة: لتمكين الموظفين من اكتشاف المخاطر وتقييم احتمالية وشدة حدوثها، مع اتخاذ تدابير للحد منها وضمان التشغيل الآمن.

خدمات الركاب والأمتعة: لتحسين مهارات الموظفين في تقديم خدمات متميزة وتعزيز رضا العملاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لضمان جاهزيتها الكاملة لانطلاق عملياتها التشغيلية، في إطار رؤيتها لتقديم خدمات طيران متميزة ومتكاملة، مما يسهم في تعزيز قطاع الطيران في اليمن.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اضراب شامل للتعليم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق