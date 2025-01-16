وزير التعليم يبحث مع مسؤولة بـ «اليونسكو» تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:51 مساءً - ثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، جهود منظمة (اليونسكو) المميزة في دعم تطوير التعليم، مشيرًا إلى التعاون المستمر المثمر بين الوزارة والمنظمة في كافة ملفات التعليم قبل الجامعي، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من العمل المشترك من أجل فتح آفاق المستقبل الواعد لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الخميس، مدير مكتب (اليونسكو) الإقليمي في القاهرة نوريا سانز، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية الحالية والمستقبلية.

وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهت العملية التعليمية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تخطتها من خلال تكاتف جميع المعنيين بالعملية التعليمية ووضع الخطط وتنفيذها.

وأكد الوزير ضرورة التعاون مع (اليونسكو) لمواصلة تطوير برامج متميزة للتحول الرقمي وتدريب المعلمين عليها، لبناء قدرات المعلمين على استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي، ودمج التعليم الرقمي في تعليم الكبار، والاستدامة في تعليم الكبار.

من جانبها.. أعربت مدير مكتب (اليونسكو) الإقليمي في القاهرة نوريا سانز، عن سعادتها وحرصها على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدةً أن رسالة المنظمة دعم التعليم والتعلم خاصة في مصر، نظرًا لدورها المحوري في المنطقة.

وثمنت نوريا سانز جهود الوزارة المميزة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي واجتيازها لصعاب متراكمة من أعوام خلال أشهر، مما يدعو إلى الإعجاب، مؤكدة التزام المنظمة بالدعم الكامل للعملية التعليمية في مصر.

وأكدت مدير مكتب (اليونسكو) الإقليمي في القاهرة، أهمية هذا اللقاء لمناقشة الخطط المستقبلية، والمقترحات ووجهات النظر، للوصول لرؤية مشتركة قابلة للتنفيذ.

وتناول اللقاء مناقشات عديدة حول الارتقاء بالتميز التعليمي في مصر، وعرض إنجازات الوزارة من خلال التقارير والمؤتمرات والندوات الدولية لمنظمة (اليونسكو)، والارتقاء بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والمنصات الرقمية ومبادرات البرمجة، وتعزيز حوار سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات.

واستعرضت نوريا سانز، خلال اللقاء، الاستعدادات لإطلاق تقرير (GEM 2025 / 2024) حول القيادة في التعليم، وتوسيع نطاق تدريب المعلمين واستخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات المبتكرة، وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة من خلال المشاريع المؤثرة، إلى جانب وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق لأنشطة البرنامج التعاوني بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة لعام 2025، تماشيًا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المبادرات الرئيسية التي تشكل مستقبل التعليم في مصر.

حضر اللقاء من جانب (اليونسكو) روبرت باروا أخصائي برامج، ودعاء حازم مسؤول مشروعات بقسم التعليم بمكتب المنظمة الإقليمي بالقاهرة.