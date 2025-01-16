مشاهير العرب - صبا مبارك عن اتفاق وقف إطلا النار بغزة: الفلسطيني هو الصمود وهو الجذر المغروس بالأرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:51 مساءً - تواصل الفنانة صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» تضامنها مع القضية الفلطسينية، اليوم الخميس، خاص مع صور قرار بوقف إطلاق النار وإعلان الهدنة بين الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، شاركت صبا مبارك، صورة تتضامن من خلالها مع قرار وقف إطلاق النار، معلقة عليها قائلة: «وما كان ربك نسيّا، لسا الحزن كبير و الخسارة اكبر من الإدراك، ولسا الطريق طويل عشان ترجع تتعمر، بس الفلسطيني هو الصمود وهو الجذر الأبي المغروس بالأرض».

وأضافت صبا مبارك: «أن الكارثة الإنسانية ما خلصت، بس بعد اكتر من 465 يوم اخيرا الناس حست بلحظة فرح، لكن العدو لسا عدو والوطن لسا محتل».

آخر أعمال صبا مبارك

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال صبا مبارك مشاركتها في مسلسل «وتر حساس» الذي عرض من خلال شاشة on مؤخرا.

ودارت أحداث مسلسل وتر حساس حول 3 صديقات، وتبدأ علاقتهم بالانهيار بعد معرفة إنجي المقدم، حيث أن زوجها محمد علاء على علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، التي تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

وشارك في مسلسل «وتر حساس» عدد كبير من نجوم الفن، وهم: «صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هايدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسي، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعي، ونورا مهدى» والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.