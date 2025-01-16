فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه - أخبار كلمتك

فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟ - أخبار كلمتك

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - صبا مبارك عن اتفاق وقف إطلا النار بغزة: الفلسطيني هو الصمود وهو الجذر المغروس بالأرض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - صبا مبارك عن اتفاق وقف إطلا النار بغزة: الفلسطيني هو الصمود وهو الجذر المغروس بالأرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صبا مبارك عن اتفاق وقف إطلا النار بغزة: الفلسطيني هو الصمود وهو الجذر المغروس بالأرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:51 مساءً - تواصل الفنانة صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» تضامنها مع القضية الفلطسينية، اليوم الخميس، خاص مع صور قرار بوقف إطلاق النار وإعلان الهدنة بين الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، شاركت صبا مبارك، صورة تتضامن من خلالها مع قرار وقف إطلاق النار، معلقة عليها قائلة: «وما كان ربك نسيّا، لسا الحزن كبير و الخسارة اكبر من الإدراك، ولسا الطريق طويل عشان ترجع تتعمر، بس الفلسطيني هو الصمود وهو الجذر الأبي المغروس بالأرض».

وأضافت صبا مبارك: «أن الكارثة الإنسانية ما خلصت، بس بعد اكتر من 465 يوم اخيرا الناس حست بلحظة فرح، لكن العدو لسا عدو والوطن لسا محتل».

آخر أعمال صبا مبارك

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال صبا مبارك مشاركتها في مسلسل «وتر حساس» الذي عرض من خلال شاشة on مؤخرا.

ودارت أحداث مسلسل وتر حساس حول 3 صديقات، وتبدأ علاقتهم بالانهيار بعد معرفة إنجي المقدم، حيث أن زوجها محمد علاء على علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، التي تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

وشارك في مسلسل «وتر حساس» عدد كبير من نجوم الفن، وهم: «صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هايدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسي، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعي، ونورا مهدى» والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضاً
«تعرضت للخيانة».. صبا مبارك تكشف عن مفاجأة بعد عرض «وتر حساس»

أحدث ظهور لـ صبا مبارك قبل عرض مسلسل «وتر حساس»| صور

عرض أولى حلقات مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك في هذا الموعد

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - 14 فبراير.. مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق