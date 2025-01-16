فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه - أخبار كلمتك

فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟ - أخبار كلمتك

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

حسن الرداد: أعد الجمهور بمسلسل مختلف في رمضان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حسن الرداد: أعد الجمهور بمسلسل مختلف في رمضان - أخبار كلمتك

حسن الرداد: أعد الجمهور بمسلسل مختلف في رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:45 مساءً - أكد الفنان حسن الرداد، أنه يصور حاليًا عددا من المشاهد الخارجية من مسلسل “عقبال عندكم”، بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تجمعه المشاهد بالفنانة إيمي سمير غانم وباقي أبطال المسلسل.

 

وقال الرداد في تصريحات خاصة لـ كلمتك، إنه يعد الجمهور بمشاهدة مسلسل كوميدي مختلف في شهر رمضان المقبل، إذ إن المسلسل يجمع بين التشويق والإثارة والكوميديا، خاصة أنه يشهد عودة التعاون بينه وبين زوجته إيمي سمير غانم.

 

وأضاف الرداد، أن مسلسل “عقبال عندكم”، تم اختياره من بين عدد كبير من السيناريوهات التي عرضت عليه خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه كان يبحث عن دور مختلف لم يقدمه من قبل، وكذلك الفنان إيمي التي سوف تظهر بشكل مختلف خلال أحداث العمل

 

وتعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، وسيكون من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وأنضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم، وسيعرض المسلسل في رمضان 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

ديوان للنشر تصدر طبعات جديدة من ثلاث كتب لطه حسين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق