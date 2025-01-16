مشاهير العرب - «لا تربطني بهم سوى قطرة الدم الفاسدة».. جوري بكر تثير الجدل بسبب أقاربها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:31 مساءً - أثارت الفنانة جوري بكر، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» حالة من الجدل برسالة غامضة، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الأقارب في حياتها لا تربطهم بها سوى قطرة دم فاسدة، مما زادت من تسأولات الكثيرين من محبيها حول هذا الأمر.

وكتبت جوري بكر، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» رسالة غامضة تتضمن الأتي: «بعض الأقارب لا تربطني بهم سوى قطرة دم جامدة فاسدة كقلوبهم وسواد وجوههم، وأخطأ من قال إن الأقارب عقارب، بل هم أفاعي سامة، وأنا اعرف جيدا ما أقول، إطعام الأفاعي العسل لن يغير من طبيعتها المسومة، كذلك بعض البشر لن تغيرهم حسن المعاملة».

وأضافت جوري بكر: «وكذلك حسن المعاملة والمعاملة الطيبة مهما فعلت، ربنا أمرنا بصلة الرحم، وليس بصلة المنافقين النمامين».

آخر أعمال جوري بكر

ومن المقرر أن تشارك الفنانة جوري بكر، في الموسم الخامس من مسلسل «المداح»، بطولة النجم حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وغادة عادل، وآخرون، والعمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما تشارك في مسلسل «سيد الناس»، بطولة النجم عمرو سعد، وإلهام شاهين، ومنة فضالي، وعدد من نجوم الفن، ومن إخراج محمد سامي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة جوري بكر، هو مسلسل «برغم القانون»، الذي يشارك في بطولته إيمان العاصي، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.