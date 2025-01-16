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مشاهير العرب - «عامل عظمة».. أحمد سعد يشيد بألبوم تامر عاشور الجديد والأخير يرد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «عامل عظمة».. أحمد سعد يشيد بألبوم تامر عاشور الجديد والأخير يرد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عامل عظمة».. أحمد سعد يشيد بألبوم تامر عاشور الجديد والأخير يرد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:31 مساءً - حرص الفنان تامر عاشور، على الرد على على إشادة الفنان أحمد سعد بألبومه الجديد الذي يحمل اسم «ياه».

وكان سعد كتب عبر حسابه حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «تامر عاشور، عامل عظمة ماشاء الله، أنا مستمتع»، ليرد عاشور عبر حسابه بموقع «إنستجرام»: «أنت اللي عامل أحلى شغل والله ألف مبروك ليك ألبومك الجامد قوي قوي».

ويشار إلى أن تامر عاشور وأحمد سعد تزامنا في طرح ألبومهما عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحدث أعمال تامر عاشور

طرح الفنان تامر عاشور يوم الأربعاء الماضي أغنية جديدة من ألبومه «ياه» تحمل اسم «يوم ما تنسى»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأغنية «يوم ما تنسى» ضمن أغاني ألبوم ياه، من كلمات الشاعر جمال الخولي، ومحمد خلف، وجيتار مغربي.

وتضمنت كلمات أغنية «يوم ما تنسى» الآتي: «حضن مين هيساعني بعد حضنك أنت حضن مين، ليل نهار بسأل عليك أنت فين، اشتياقي فين، يوم ما تنسى قولي واعمل فيا معروف على الطريقة يمكن أقدر أنام كام دقيق، كل حاجة بقيت أعايشها بتطاردني، هو عيب من حبي فيك لو بكيت».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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