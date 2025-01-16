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رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

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رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:10 مساءً - تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، في الثامنة من مساء الغد الجمعة.

 


ويتحدث عطوة خلال اللقاء عن كواليس أعماله الفنية ورؤيته لتطوير مسرح الدولة خلال الفترة المقبلة. 


ورد هشام خلال الحلقة على سؤال الإعلامية إيمان أبوطالب بشأن المقارنة بين التمثيل والإخراج وأيهما أصعب. 

 


وبسؤاله عن هل لا يساعد المسرح في شهرة الفنانين قال عطوة: أنا شايف إن الكلام ده مش مظبوط وسنظل نذكر نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين. 
وأضاف رئيس البيت الفني للمسرح: الدكتور أشرف زكي اللي له دور في مسيرتي الفنية والإدارية. 


برنامج بالخط العريض 

 برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية ايمان ابو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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