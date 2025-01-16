رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:10 مساءً - تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، في الثامنة من مساء الغد الجمعة.



ويتحدث عطوة خلال اللقاء عن كواليس أعماله الفنية ورؤيته لتطوير مسرح الدولة خلال الفترة المقبلة.



ورد هشام خلال الحلقة على سؤال الإعلامية إيمان أبوطالب بشأن المقارنة بين التمثيل والإخراج وأيهما أصعب.



وبسؤاله عن هل لا يساعد المسرح في شهرة الفنانين قال عطوة: أنا شايف إن الكلام ده مش مظبوط وسنظل نذكر نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين.

وأضاف رئيس البيت الفني للمسرح: الدكتور أشرف زكي اللي له دور في مسيرتي الفنية والإدارية.



برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية ايمان ابو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

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