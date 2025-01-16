مشاهير العرب - بعد عرض الحلقة 3 و4.. مسلسل «إقامة جبرية» يتصدر الأكثر مشاهدة عبر watch it - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:16 صباحاً - تمكن مسلسل «إقامة جبرية» بطولة هنا الزاهد وصابرين، من تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it.

وحقق مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد، المركز الأول عبر منصة watch it، ويليه مسلسل ساعته وتاريخه في المركز الثاني.

مسلسل إقامة جبرية

وحققت الحلقتين الـ 3 و4 من مسلسل إقامة جبرية، نجاح باهرا بين الجمهور، بعد طرحهما خلال الساعات الماضية عبر منصة watch it، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في 10 حلقات.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

يشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، عدد من النجوم أبرزهم: هنا الزاهد، أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، لطيفة أحمد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية

ويتم عرض الحلقات الجديدة من مسلسل «إقامة جبرية» لـ هنا الزاهد، كل يوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 12 من منتصف الليل، وذلك من خلال منصة watch it الرقمية.