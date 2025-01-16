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مشاهير العرب - هو واعد حد منكم بحاجه.. عمرو وهبة يسخر من تتبع الجمهور لمفردات مرتب محمد صلاح - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هو واعد حد منكم بحاجه.. عمرو وهبة يسخر من تتبع الجمهور لمفردات مرتب محمد صلاح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هو واعد حد منكم بحاجه.. عمرو وهبة يسخر من تتبع الجمهور لمفردات مرتب محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 05:06 مساءً - استنكر الفنان عمرو وهبة من تتبع الجمهور لمفردات مرتب الاعب المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام أنباء تفيد انتقاله لصفوف الهلال السعودي خلال الفترة القادمة، ولكن لم يتم حتى الآن تأكيد هذا النبأ المتداول.

عمرو وهبة

وكتب وهبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو ليه الناس كل شويه تأخذ مفردات مرتب محمد صلاح بالإسترليني وتحطها في اكسيل شيت وتقلبها بالمصري ونحسبها له بالسنة والشهر والأسبوع واليوم هو واعد حد منكم بحاجه يا جماعة؟.

أحدث أعمال عمرو وهبة

مؤخرا عرض للفنان عمرو وهبة مسلسل «رقم سري»، وهو من بطولة الفنانة ياسمين رئيس، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير.

أبطال مسلسل «رقم سري»

وضم مسلسل رقم سري، في بطولته بجانب ياسمين رئيس، عدد من الفنانين منهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب، ومن المقرر عرضه في موسم «الأوف سيزون».

أحداث مسلسل «رقم سري»

ينتمي مسلسل «رقم سري»، إلى مسلسلات الـ 30 حلقة ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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