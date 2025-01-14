الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها - أخبار كلمتك

الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها - أخبار كلمتك

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي يعرب لبايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة - أخبار كلمتك

السيسي يعرب لبايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

محمد عبدالمنعم أساسيا بتشكيل نيس في مواجهة باستيا بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

محمد عبدالمنعم أساسيا بتشكيل نيس في مواجهة باستيا بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

مدير مكافحة المخدرات في الحزام الامني ينفي مزاعم انتهاك خصوصيات مرتادي السواحل بالعاصمة عدن  - أخبار كلمتك

مدير مكافحة المخدرات في الحزام الامني ينفي مزاعم انتهاك خصوصيات مرتادي السواحل بالعاصمة عدن  - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد زيدان وأبطال "6 أيام" في العرض الخاص للفيلم (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد زيدان وأبطال "6 أيام" في العرض الخاص للفيلم (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

محمد زيدان وأبطال "6 أيام" في العرض الخاص للفيلم (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:25 مساءً - انطلق قبل قليل العرض الخاص للفيلم الشبابي (٦ أيام) وسط حضور كبير من نجوم الفن.

حيث وصل للعرض الخاص الفنانون طه دسوقي، آية سماحة، احمد مالك، ومريم أبو عوف، وصدقي صخر، وعدلي توما واللاعب محمد زيدان، المخرج خيري بشارة.

كذلك حضر الفنان أحمد داوود والفنان خالد كمال، وكان من أول الحضور السينارست مدحت العدل، والفنان الشاب أحمد داش والإعلامية إنجي على، والفنانة سارة عبد الرحمن، والمخرج كريم شعبان.

والفيلم بطولة الفنان أحمد مالك، والفنانة آية سماحة، والعمل من إخراج كريم شعبان في أول تجربة سينمائية له.

728fab00cb.jpg
94a64bbec7.jpg
d8c113c0f9.jpg
9bbf84bdc3.jpg
cb4b40de3a.jpg
e0cfdbf966.jpg
4b7345d80a.jpg

 

تفاصيل فيلم 6 أيام

 وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

 

 وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

السيناريست حاتم حافظ يتعرض لوعكة صحية مفاجئة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق