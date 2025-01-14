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محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:35 مساءً - كشف الفنان محمد رمضان ، عن سبب  تنظيمه مسابقات لجمهوره من حين لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان يكشف سبب مسابقاته 

وقال محمد رمضان:" أن الكليبات التي يقدمها للجمهور من حين لأخر تتطلب أموالا كثيرة لإنتاجها وتصويرها ولكنها في النهاية تسعد الجمهور، مضيفا بأنه قرر أيضا أن يقدم علي خطوة المسابقات من أجل إسعاد ومساعدة محبيه 

وأضاف محمد رمضان بأنه يستعد لفيلمه الجديد أسد، مؤكدا أن لديه مفاجات أخري للجمهور.

وينتهي الفنان محمد رمضان من تصوير فيلمه الجديد أسد، الذي من المفترض أن يتم عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث العمل عبد زنجي يسمى علي الفارسي، ويتم بيعه لأحد ملوك الجيش العباسي، وخلال أحداث العمل يقوم بقيادة ثورة ضد الجيش العباسي، ويحاول الزواج من أميرة لكن أسرتها تعاقبه بالجلد على هذا الطلب.

 

 وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج العالمي خالد دياب.


أبطال فيلم أسد 

 يشارك في فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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