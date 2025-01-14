مشاهير العرب - ميمي جمال.. تنضم لأبطال الكابتن رمضان 2025 وتجسد دور والدة أكرم حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:46 مساءً - يواصل صناع مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني في الفترة الحالية تصوير مشاهد العمل، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

وانضمت ميمي جمال إلى أبطال المسلسل وتظهر بشخصية والدة أكرم ضمن الأحداث

تكرار تعاون أكرم حسني وكريم أبو ذكري

يأتي تعاون أكرم حسني والمنتج كريم أبو ذكري للمرة الثالثة، بعد نجاحهما سويًا من قبل في مسلسلي مكتوب عليا في 2022 والوصية في 2018 والذي شارك أحمد أمين في بطولته بجانب أكرم حسني.

ملسلسل "الكابتن"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يقدم أكرم حسني خلاله شخصية كابتن طيار، يمر بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.

أبطال مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن مكون من 15 حلقة، ومن بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، أحمد الرافعي، محمد رضوان، سامي مغاوري، وعمر شرقي، والعمل من قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري شركة K- Media Production.