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مشاهير العرب - ميمي جمال.. تنضم لأبطال الكابتن رمضان 2025 وتجسد دور والدة أكرم حسني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ميمي جمال.. تنضم لأبطال الكابتن رمضان 2025 وتجسد دور والدة أكرم حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ميمي جمال.. تنضم لأبطال الكابتن رمضان 2025 وتجسد دور والدة أكرم حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:46 مساءً - يواصل صناع مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني في الفترة الحالية تصوير مشاهد العمل، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

وانضمت ميمي جمال إلى أبطال المسلسل وتظهر بشخصية والدة أكرم ضمن الأحداث

أكرم حسني وكريم أبو ذكري
أكرم حسني وكريم أبو ذكري

تكرار تعاون أكرم حسني وكريم أبو ذكري

يأتي تعاون أكرم حسني والمنتج كريم أبو ذكري للمرة الثالثة، بعد نجاحهما سويًا من قبل في مسلسلي مكتوب عليا في 2022 والوصية في 2018 والذي شارك أحمد أمين في بطولته بجانب أكرم حسني.

الكابتن
الكابتن

ملسلسل "الكابتن"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يقدم أكرم حسني خلاله شخصية كابتن طيار، يمر بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.

أبطال مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن مكون من 15 حلقة، ومن بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، أحمد الرافعي، محمد رضوان، سامي مغاوري، وعمر شرقي، والعمل من قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري شركة K- Media Production.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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