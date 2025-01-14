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مشاهير العرب - انطلاق العرض الخاص لفيلم 6 أيام» لـ أحمد مالك وآية سماحة اليوم | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - انطلاق العرض الخاص لفيلم 6 أيام» لـ أحمد مالك وآية سماحة اليوم | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - انطلاق العرض الخاص لفيلم 6 أيام» لـ أحمد مالك وآية سماحة اليوم | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 10:06 مساءً - انطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم 6 أيام من بطولة الفنان أحمد مالك والنجمة آية سماحة، اليوم الثلاثاء، في مسرح الموفبيك بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك استعدادا لانطلاقته بدور العرض السينمائية وسط منافسة قوية لعدد كبير من الأفلام.

وحرص على حضور العرض الخاص لفيلم 6 أيام، صناع العمل من الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة، بالإضافة إلى، الفنان أحمد داش، والفنان أمير صلاح الدين، والسيناريست مدحت العدل، والإعلامية إنجي علي.

العرض الخاص لفيلم 6 ايام

قصة فيلم 6 أيام

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كل منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

العرض الخاص لفيلم 6 أيام

أبطال فيلم 6 أيام

يُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

برومو فيلم 6 أيام

وفي وقت سابق، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام.. وعملت إيه فينا السنين» التريلر الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيلم من إنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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