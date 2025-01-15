الرياضة - 10:36 - 3 مراحل مترابطة.. بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:36 مساءً - كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية، عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أن الاتفاق الإطاري مكون من 3 مراحل مترابطة ويتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 24 يومًا، وذلك بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت المصادر إن اليوم السابع من المرحلة الأولى يشهد البدء في عودة النازحين داخليا إلى مناطق سكنهم، مع إتاحة السكان للحركة بحرية بجميع مناطق القطاع ويتم دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم.

وأضاف أن المرحلة الأولى تنسحب قوات الاحتلال كليا من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين، مع تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في منطقة شارع الرشيد.

وأوضح أن المرحلة تشمل التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية من قبل الطرفين، مع انسحاب قوات الاحتلال شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة.

وتابعت المصادر أنه في اليوم اليوم الـ 22 تنسحب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين لمنطقة بمحاذاة الحدود.

وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنتهي ولايته، إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع، وأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل نهاية دائمة للحرب، لافتًا إلى أن الأسابيع المقبلة سنناقش مع الإسرائيليين المرحلة الثانية من اتفاق غزة.