الحوثيين يداهمون مسقط راس الرئيس صالح في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يداهمون مسقط راس الرئيس صالح في صنعاء - أخبار كلمتك

الأزهر يعرب عن تقديره للجهود المصرية القطرية لوقف العدوان على غزة - أخبار كلمتك

الأزهر يعرب عن تقديره للجهود المصرية القطرية لوقف العدوان على غزة - أخبار كلمتك

أمير قطر: نأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فى إنهاء القتل والتدمير - أخبار كلمتك

أمير قطر: نأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فى إنهاء القتل والتدمير - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان ينجو من فخ نادي درجة خامسة في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان ينجو من فخ نادي درجة خامسة في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

برشلونة يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو) - أخبار كلمتك

برشلونة يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد بلال: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر - أخبار كلمتك

أحمد بلال: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر - أخبار كلمتك

كريستال بالاس يفوز على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

كريستال بالاس يفوز على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الدواء: دعم تصدير الأدوية المصرية إلى سوق تركيا - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الدواء: دعم تصدير الأدوية المصرية إلى سوق تركيا - أخبار كلمتك

تضحيات الشهداء محفورة في التاريخ، أول تعليق من الأزهر على وقف النار في غزة - أخبار كلمتك

تضحيات الشهداء محفورة في التاريخ، أول تعليق من الأزهر على وقف النار في غزة - أخبار كلمتك

بعد اتفاق وقف إطلاق النار، نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب - أخبار كلمتك

بعد اتفاق وقف إطلاق النار، نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تثمن دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تثمن دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تثمن دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 11:41 مساءً - ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما عانى الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان غاشم طال الأخضر واليابس، راح ضحيته ما يقرب من 50 ألف شهيد وما يتجاوز 100 ألف مصاب من المدنيين العزل، وتدمير البنية التحتية في كل القطاع.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب الفلسطيني عانى على مدار عقود من احتلال لا يعترف بالقانون الدولي ولا الإنساني، وضرب الفلسطينيون خلاله مثالاً للصمود والمقاومة ضد المحتل.

وأثنت التنسيقية على الدور الريادي الذي قامت به مصر حكومة وشعبًا من وساطة وتنسيق أدت لهذا الاتفاق، وعمليات إغاثية هائلة للشعب الفلسطيني، وقيادتها لضمان الاتفاق، وتدعوا التنسيقية الدول الشقيقة والصديقة والقوى الإقليمية والدولية لدعم عمليات الإغاثة الدولية التي تقودها مصر، وبذل مزيد من الجهود للتنسيق نحو إعادة إعمار القطاع.

وأكدت التنسيقية تطلعها إلى أن تكون تلك الخطوة بادرة نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود ما قبل 5 يونيو 1967م، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء عمليات الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، كما نؤكد على الرفض التام لأية محاولات مستقبلية من جانب دولة الاحتلال لتصفية قضية فلسطين وتهجير شعبها.

اقرأ أيضاً
النص الكامل لبيان مصر وقطر وأمريكا حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

3 مراحل مترابطة.. بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة «فيديو»

«رئيس الوزراء القطري»: بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق