الرياضة - 11:41 - مصطفى بكري عن فرحة الفلسطينيين: شعب الجبارين لايعرف اليأس أو الإحباط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 11:41 مساءً - رصد الإعلامي عضو مجلس النواب مصطفى بكري فرحة الشعب الفلسطيني بوقف إطلاق النار في غزة

وقال مصطفى بكري في تغريدة له على موقع " إكس "، "فرحة الفلسطينين، رغم الموت والدمار، رغم الجوع والمرض، إلا أن شعب الجبارين لايعرف اليأس أو الإحباط ".

ووصف مصطفى بكري الاحتلال الإسرئيلي بعد وقف إطلاق النار في غزة، قائلا "عاد المحتل الصهيوني يجر أذيال الخيبة والعار. الشعب يشعر بالانتصار رغم الدمار والخراب. شعب عظيم يستحق الحرية والحياة".

تشهد عدة مناطق في قطاع غزة، مساء الأربعاء، أجواء من الاحتفال والتفاؤل مع الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وخرج عدد كبير من الفلسطينيين في أحياء القطاع للاحتفال بالاتفاق، الذي سيضع حدا للأيام العصيبة التي عاشها السكان جراء التصعيد الأخير، الذي بدأ يوم 7 أكتوبر 2023.

وتوصلت مصر وقطر وواشنطن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة عبر مراحل، تبدأ من يوم الأحد المقبل، وفور الإعلان عن هذا الاتفاق، عم الشارع الفلسطيني الفرحة، حيث يعتبر الاتفاق في مجمله انتصارا للمقاومة، رغم التضحية الكبيرة من دماء الشهداء.