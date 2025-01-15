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الدوري الألماني، تعادل 1-1 بين بريمن وهايدنهايم في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الألماني، تعادل 1-1 بين بريمن وهايدنهايم في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الألماني، تعادل 1-1 بين بريمن وهايدنهايم في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:35 مساءً - الدوري الألماني، انتهى الشوط الأول من مباراة فيردر بريمن أمام هايدنهايم بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب فيسير شتاديون في بريمن، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا” 

تقدم فريق فيردر بريمن بالهدف الأول عن طريق اللاعب ماركو جرول في الدقيقة 2 من عمر اللقاء، ثم تعادل شوبنير لهايدنهايم في الدقيقة 31 
 

أعلن الجهاز الفني لفريق فيردر بريمن بقيادة أولي فيرنر، تشكيل فريقه لمواجهة هايدنهايم، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا” 

تشكيل بريمن لمواجهة هايدنهايم

بدأ فريق فيردر بريمن مباراته أمام هايدنهايم في الدوري الألماني بتشكيل مكون من:

ميكائيل زيرتر - ميلوس فيلكوفيتش - نيكلاس ستارك - جانج - لينين - ميتشيل فييسر - يانس ستاج - رومانو شميد - كون - كاركو جرول - دوكش  

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تشكيل هايدنهايم أمام بريمن

في المقابل، بدأ فريق هايدنهايم مباراته أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني بتشكيل يضم كل من:

مولر - تراوري - ماينكا - بنيدكت جيمبر - فورنباش - بول فانر - شوبنير - دورش - ريتزيج - برينجر - بودو زيفزيفازدي 

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طموحات الفريقين في لقاء الليلة

فيردر بريمن يدخل المباراة بهدف تأكيد قوته على أرضه، حيث يسعى لتحقيق نقاط المباراة الثلاث لتعزيز موقفه في منتصف جدول الترتيب، فالفريق لديه فرصة للابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، وتقديم أداء جيد على أرضه هو مفتاح النجاح في هذه المباراة.

 في المقابل، يدخل هايدنهايم المباراة وهو في وضعية تنافسية قوية، فالفريق يسعى لتحقيق فوز ثمين لضمان بقائه في المنطقة الآمنة من الترتيب، والابتعاد عن صراع الهبوط، فالفوز في هذه المباراة سيكون له تأثير كبير على معنويات اللاعبين ومدى تطور أداء الفريق في المرحلة القادمة.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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