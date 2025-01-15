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الاتفاق على بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة الساعة 12:15 ظهر الأحد - أخبار كلمتك

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الاتفاق على بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة الساعة 12:15 ظهر الأحد - أخبار كلمتك

الاتفاق على بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة الساعة 12:15 ظهر الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:55 مساءً - أكدت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم، على عمل الضامنين الثلاثة "مصر وقطر والولايات المتحدة" من خلال غرفة متابعة مشتركة لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

 

الخارجية القطرية تحدد مراحل مراقبة وقف إطلاق النار 

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، يهدف إلى سلام مستدام من خلال المفاوضات.

وبين الأنصاري، أن مسار الوساطة سيبدأ مرحلة جديدة مع كل الشركاء لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وباقي مراحله، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ضغط حقيقي لضمان تنفيذ الاتفاق.

وتابع متحدث الخارجية القطرية قائلا، أن فرق تنفيذية ستبدأ عملها صباح غد لبحث تفاصيل الاتفاق، والضامنون الثلاثة سيعملون من خلال غرفة متابعة مشتركة.

 

اتفاق إسرائيل وحماس على بدء سريان الهدنة ظهر الأحد المقبل

وأوضح، الطرفان "إسرائيل وحماس" اتفقا على بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 12:15 ظهر الأحد.

ولفت، إلى أن الدفع الأخير من إدارتي الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن، والرئيس المنتخب دونالد ترامب، كان له دور كبير في إنجاز الاتفاق، فلا يمكن القول إن جهدا معينا هو الذي ساهم بالاتفاق لكنها جهود أطراف عدة.

وشدد على أن بلاده تؤكد أنها ستبدأ مباشرة في إيصال المساعدات إلى أهلنا بغزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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