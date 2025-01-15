وزير الطيران المدني يستقبل سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:36 مساءً - مناقشة دعم وتطوير منظومة المطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا (ACI)، وذلك بحضور المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والسيد ناجي أبو زيد، رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

يأتى ذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين قطاع الطيران المدني المصري والمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا لنقل أفضل الخبرات بين مصر وجميع الدول الإفريقية في مجال الطيران المدنى.

تناول اللقاء، استعراض محاور التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني في مجال تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع المطارات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كما تم إلقاء الضوء على أهمية مشاركة قطاع المطارات المصرية في برنامج جودة خدمة المطارات (ASQ) المعني برضاء المسافرين نحو الخدمات المقدمة كونه أداة عالمية تعتمد بشكل رئيسي على تحسين تجربة الراكب وتعزز من كفاءة أداء المطارات المصرية.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور سامح الحفني بالسيد علي التونسي.. مشيدا بالدور الحيوي والفعال الذي يلعبه المجلس الدولي للمطارات نحو الاهتمام بدعم وتطوير مطارات الدول الإفريقية.. مشيرا إلى العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين الشركة القابضة للمطارات والملاحه الجوية والمجلس الدولى للمطارات.

كما أشار وزير الطيران المدني إلى الثقة التامة التي يوليها المجلس الدولي للمطارات وجميع الدول الأعضاء بالمجلس بمكانة قطاع الطيران المدني المصري ودوره في تعميق أطر التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية والموضوعات المشتركة بأنشطة تطوير المطارات بما يخدم مصالح جميع دول القارة السمراء في مجال الطيران المدني.. مؤكدًا أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها خدمه أشقائها الأفارقة وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال التدريب وتبادل الخبرات في مختلف الأنشطة، فضلًا عن تعزيز علاقات الشراكة الفعالة بين جميع البلدان الإفريقية.

من جانبه، أشاد علي التونسي بجهود وزارة الطيران المدني لتطوير القطاع.. مؤكدًا أن مصر تمتلك رؤية تنموية ظهرت خطواتها الملموسة على أرض الواقع في شتى المجالات، لاسيما مشروعات التطوير للبنية التحتية ورفع مستوى جودة الخدمات في مختلف أنشطة الطيران.. منوها بجهود الدولة المصرية في دعم التنسيق مع جميع الدول الإفريقية بما يساهم في تعزيز كفاءة قطاع المطارات وبما يحقق النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم الخبرات والاعتماد على التقنيات المتطورة في مجال الطيران المدني.