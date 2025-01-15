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ليجانيس يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز مثير على ألميريا - أخبار كلمتك

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ليجانيس يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز مثير على ألميريا - أخبار كلمتك

ليجانيس يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز مثير على ألميريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:55 مساءً - كأس ملك إسبانيا، فاز فريق ليجانيس على نظيره ألميريا بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألعاب البحر المتوسط، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

جاءت المباراة مثيرة، حيث تقدم فريق ليجانيس بالهدف الأول عن طريق  ادريا التيميرا في الدقيقة 33، ثم تعادل ألميريا في الدقيقة 38 عن طريق لويس سواريز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم فريق ألميريا بالهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق لازارو فينيسيوس، قبل أن ينجح ليجانيس في التعادل بالدقيقة 76 عن طريق ميجيل دي لا فوينتي.

وفي الدقيقة 86، خطف ليجانيس هدف الفوز عن طريق دييجو جارسيا كامبوس، ليتأهل فريق ليجانيس إلى ربع النهائي ويودع ألميريا المسابقة.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أجرى مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-2025، والتي أسفرت عن مواجهات قوية، لأندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، وعلى رأسها قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بجانب أتلتيكو مدريد.

نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا لدور الـ16

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الملك، على مدار أيام 14 و15 و16 من الشهر الحالي.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

فالنسيا ضد أورينسي

خيتافي ضد بونتيفيدرا

ألميريا ضد ليجانيس

أتلتيكو مدريد ضد إلتشي

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

برشلونة ضد ريال بيتيس

أتلتيك بلباو ضد أوساسونا

ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا 2024-2025

ثمن النهائي: أيام 14 و15 و16 يناير

ربع النهائي: 5 فبراير

ذهاب نصف النهائي: 26 فبراير

إياب نصف النهائي: 2 أبريل

النهائي: 26 أبريل

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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