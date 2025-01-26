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وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 02:50 صباحاً - أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، منذ قليل، وفاة والدته، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب: "أمي ماتت أشهد أن لا إله الله وأن سيدنا محمد رسول الله إنا لله وأنا إليه راجعون".

وكان الفنان كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، قد أعلن منذ عدة أيام تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقلها إلى المستشفى، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية أو أسباب مرضها.

وكتب كريم مغاوري عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «نقلنا أمي إلى المستشفى، دعواتكم بالشفاء يا أهل الخير»، وانهالت عليه التعليقات من أصدقائه ومتابعيه، داعين الله بالشفاء العاجل لها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان سامي مغاوري فيلم «المستريحة»، ويظهر فيه كضيف شرف، وشارك بطولة الفيلم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا.

الفيلم من تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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