مشاهير العرب - وفاة طليقة سامى مغاورى ووالدة نجله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 03:16 صباحاً - أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب كريم سامي مغاوري قائلا: أمي ماتت، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمد رسول الله، إنا لله وأنا إليه راجعون، فيما لم يحدد حتى الآن موعد ومكان الجنازة.

يذكر أن الفنان سامي مغاوري شارك مؤخرا، في بطولة فيلم "المستريحة"، بطولة ليلى علوى وبيومي فؤاد وهو من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته: عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبد الرحمن ظاظا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاهيناز (ليلى علوي) وهى نصابة تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.