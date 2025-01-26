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بعد هاتريك مبابي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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بعد هاتريك مبابي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

بعد هاتريك مبابي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 02:00 صباحاً - أحرز الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد، هاتريك قاد به فريقه للفوز في مباراة بلد الوليد، مساء أمس السبت، 0/3، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني - الليجا.

وأحرز مبابي هدف التقدم لصالح فريق ريال مدريد بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تقام على ملعب "نيوفي جوسي زوربيلا"، معقل بلد الوليد، وسجل اللاعب الفرنسي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 57 ليعزز تفوق فريقه في المباراة.

وأكمل مبابي الهاتريك بعدما سجل هدفا ثالثا من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1.

مبابي يصل إلى هدفه الـ 15 في الدوري الإسباني 

ووصل مبابي إلى هدفه رقم 15 في الدوري الإسباني هذا الموسم، محتلًا المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدف واحد فقط عن روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة ومتصدر الترتيب.

وانضم النجم الفرنسي إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 

ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن:

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة (16 هدفا)

كيليان مبابي – ريال مدريد (15 هدفا)

رافينيا – برشلونة (11 هدفا)

أنتي بوديمير – أوساسونا (10 أهداف)

دودي لوكيباكو – إشبيلية (9 أهداف)

إنريكي جارسيا – ديبورتيفو ألافيس (8 أهداف)

ألكسندر سورلوث – أتلتيكو مدريد (8 أهداف)

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد (8 أهداف)

أيوزي بيريز – فياريال (8 أهداف)

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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