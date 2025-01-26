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الرياضة - 02:26 - تتصدرها برشلونة ضد فالنسيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:26 - تتصدرها برشلونة ضد فالنسيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - تتصدرها برشلونة ضد فالنسيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 02:26 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 26 - 1 - 2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة برشلونة ضد فالنسيا فى الدوري الإسباني.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X برينتفورد - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام هوتسبير X ليستر سيتي - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X وست هام - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فولهام X مانشستر يونايتد - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X جيرونا - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد X خيتافي - الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بيلباو X ليجانيس - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X فالنسيا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ميلان X بارما - الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي X روما - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي X انتر ميلان - الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X فيورنتينا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هوفنهايم X آينتراخت فرانكفورت - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

سانت باولي X يونيون برلين - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوهافر X ستاد بريست - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

لانس X أنجيه - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

نانت X ليون - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X مونبلييه - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 8

نيس X مارسيليا - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

التعاون X العروبة - الساعة 5:20 مساء على قناة SSC 1

الأهلي X الرياض - الساعة 5:45 مساء على قناة SSC 1

النصر X الفتح - الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات كأس السوبر الاسباني للسيدات

برشلونة X ريال مدريد - الساعة 1 ظهرا

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري X الإسماعيلي - الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport

طلائع الجيش X فاركو - الساعة 4 عصرا على قناة 2 on time sport

الأهلي X بيراميدز - الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

غزل المحلة X سيراميكا كليوباترا - الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة

بترول أسيوط X الداخلية - الساعة 2:30 ظهرا

ديروط X السكة الحديد - الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 on time sport

منتخب السويس X كهرباء الإسماعيلية - الساعة 2:30 ظهرا

بروكسي X وادي دجلة - الساعة 2:30 ظهرا

وي X سبورتنج - الساعة 2:30 ظهرا

أسوان X أبو قير للأسمدة - الساعة 2:30 ظهرا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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