الرياضة - 02:26 - تتصدرها برشلونة ضد فالنسيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 02:26 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 26 - 1 - 2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة برشلونة ضد فالنسيا فى الدوري الإسباني.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X برينتفورد - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام هوتسبير X ليستر سيتي - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X وست هام - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فولهام X مانشستر يونايتد - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X جيرونا - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد X خيتافي - الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بيلباو X ليجانيس - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X فالنسيا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ميلان X بارما - الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي X روما - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي X انتر ميلان - الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X فيورنتينا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هوفنهايم X آينتراخت فرانكفورت - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

سانت باولي X يونيون برلين - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوهافر X ستاد بريست - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

لانس X أنجيه - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

نانت X ليون - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X مونبلييه - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 8

نيس X مارسيليا - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

التعاون X العروبة - الساعة 5:20 مساء على قناة SSC 1

الأهلي X الرياض - الساعة 5:45 مساء على قناة SSC 1

النصر X الفتح - الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات كأس السوبر الاسباني للسيدات

برشلونة X ريال مدريد - الساعة 1 ظهرا

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري X الإسماعيلي - الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport

طلائع الجيش X فاركو - الساعة 4 عصرا على قناة 2 on time sport

الأهلي X بيراميدز - الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

غزل المحلة X سيراميكا كليوباترا - الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة

بترول أسيوط X الداخلية - الساعة 2:30 ظهرا

ديروط X السكة الحديد - الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 on time sport

منتخب السويس X كهرباء الإسماعيلية - الساعة 2:30 ظهرا

بروكسي X وادي دجلة - الساعة 2:30 ظهرا

وي X سبورتنج - الساعة 2:30 ظهرا

أسوان X أبو قير للأسمدة - الساعة 2:30 ظهرا