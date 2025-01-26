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بالكلبشات، ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة يثير غضب البرازيل - أخبار كلمتك

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بالكلبشات، ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة يثير غضب البرازيل - أخبار كلمتك

بالكلبشات، ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة يثير غضب البرازيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 01:50 صباحاً - أدانت الحكومة البرازيلية أمس السبت "ازدراء الحقوق الأساسية" لنحو 80 برازيليا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة وتكبيل أيديهم خلال الرحلة.

وقالت وزارة العدل البرازيلية في بيان إنها أمرت السلطات الأمريكية "بإزالة الأصفاد على الفور" حين هبطت الطائرة التي تقل المرحّلين في مدينة ماناوس (شمال)، مندّدة بـ"ازدراء صارخ للحقوق الأساسية" لمواطنيها.

وقال مصدر حكومي برازيلي في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن الترحيل "لا علاقة مباشرة" له بالحملة ضد المهاجرين غير النظاميين التي بدأت في الولايات المتحدة بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا في 20 يناير.

ترحيل المهاجرين فى طائرة عسكرية

وأضاف المصدر أن "هذه الرحلة تندرج في سياق آخر هو اتفاق ثنائي بين البرازيل والولايات المتحدة، يعود إلى العام 2017، وما زال ساري المفعول".

وتشير السلطات البرازيلية في المذكرة الرسمية إلى أن "كرامة الإنسان" هي "إحدى ركائز سيادة القانون الديمقراطية" وهي "قيم غير قابلة للتفاوض".

وقالت الشرطة الفدرالية في بيان آخر إن الرحلة الوافدة من الولايات المتحدة هبطت مساء الجمعة  الماضي وأقلّت "88 برازيليا"، في حين أحصت سلطات ولاية الأمازون حيث حطّت الطائرة بسبب مشاكل فنية 79 شخصا مرحّلا.

وكانت الطائرة متّجهة إلى مدينة بيلو هوريزونتي جنوب شرق البلاد حين واجهت مشكلة فنية اضطرتها إلى قضاء الليل في ماناوس التي كان من المقرر في الأصل أن تكون محطة توقف.

وأوردت الشرطة إن "البرازيليين الذين وصلوا مكبلين نزعت أصفادهم على الفور"، وذلك "حفظا للسيادة البرازيلية على أراضي الوطن".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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