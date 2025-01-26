أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 03:00 صباحاً - تجرى اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الألماني والدوري السعودي والدوري الإيطالي.

الدوري المصري الممتاز

طلائع الجيش مع فاركو 4 مساء - أون تايم سبورتس 1

الاتحاد مع الإسماعيلي 4 مساء - أون تايم سبورتس 2

الأهلي مع بيراميدز 7 مساء - أون تايم سبورتس 1

غزل المحلة مع سيراميكا 7 مساء - أون تايم سبورتس 2

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام مع ليستر سيتي 4 مساء - بي إن سبورتس 1

أستون فيلا مع وست هام 6.30 مساء - بي إن سبورتس 1

فولهام مع مانشستر يونايتد 9 مساء - بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

سوسيداد مع خيتافي 5.15 مساء - بي إن سبورتس 3

بيلباو مع ليجانيس 7.30 مساء - بي إن سبورتس 3

برشلونة مع فالنسيا 10 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الألماني

هوفنهايم مع فرانكفورت 4.30 مساء - بي إن سبورتس 5

سانت باولي مع يونيون برلين 6.30 مساء - بي إن سبورتس 6

الدوري الفرنسي

نانت مع ليون 6.15 مساء - بي إن سبورتس 4

نيس مع مارسيليا 9.45 مساء - بي إن سبورتس 4

الدوري الإيطالي

ميلان مع بارما 1.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

أودينيزي مع روما 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

ليتشي مع إنتر ميلان 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

لاتسيو مع فيورنتينا 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

الدوري السعودي للمحترفين

أهلي جدة مع الرياض 5.45 مساء - SSC SPORT

النصر مع الفتح 7 مساء - SSC SPORT

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