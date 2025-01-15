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الجزيرة: المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة مدتها 42 يوما - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 07:55 مساءً -  أفادت قناة الجزيرة، في نبأ عاجل، نقلا عن أحد مصادرها، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 42 يوما.

 

تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو ثلاثة

كما أوضحت المصادر أنه من المتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو ثلاثة من إعلان التوقيع عليه.

وحسب الاتفاق هناك مرحلة تمهيدية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 3 أيام، كما  تبدأ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد المقبل، وذلك بإطلاق سراح المجندات.

 

ضمانات بتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

وأضافت المصادر أنه حسب الاتفاق ستنسحب قوات الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهناك نقاش بشأن آلية تشغيله.

واستكملت بأن حماس والفصائل اشترطت ضمانات بتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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