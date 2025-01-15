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سيف الجزيري ينضم لقائمة الزمالك استعدادا لمباراة حرس الحدود - أخبار كلمتك

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سيف الجزيري ينضم لقائمة الزمالك استعدادا لمباراة حرس الحدود - أخبار كلمتك

سيف الجزيري ينضم لقائمة الزمالك استعدادا لمباراة حرس الحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:10 مساءً - انضم سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود بعد إنهاء أزمة مستحقاته مع الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة أمام حرس الحدود.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الخميس، في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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