ناجى الشهابي: التاريخ لن ينسى دور الرئيس السيسي في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 11:16 مساءً - أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، بترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وثمن الشهابي، تأكيد الرئيس على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، لافتا إلى أن مصر وشعبها العظيم ومنظمات مجتمعها المدني كان صاحبة المساهمات الأكبر في حجم المساعدات، والتي وصلت نسبتها أكثر من 80% من حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.

وأكد «الشهابي» في بيان له، على أن التاريخ لن ينسى دور الرئيس السيسي في كشف الهدف النهائي للحرب للوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة في مؤتمراته الصحفية العالمية العلنية مع نظرائه من رؤساء دول العالم الغربي، ومع وزير الخارجية الأمريكي معلنا أمامهم رفض مصر لتهجير أهل غزة إلى سيناء.

وشدد رئيس حزب الجيل، على أن الرئيس أكد أنه لن يتم تصفية القضية الفلسطينية وأن مصر قادرة على حماية أرضها المقدسة وأمنها القومي وتنبيهه للعالم بأن الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال وسط تجاهل تنفيذ القرارات الدولية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الشهابي عن تقديره لإصرار الرئيس السيسي في كلمته التي كتبها على صفحته بمناسبة اتفاق الهدنة، على أن تحقيق السلام المستدام الذي تنعم فيه المنطقة بالأمن والاستقرار والتنمية، في عالم يتسع للجميع يكون من خلال حل الدولتين.

وتابع الشهابي، أن الرئيس أكد على صفحته الشخصية، إن مصر ستظل دائمًا وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكًا مخلصًا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى الأفراح التي عمت قطاع غزة وعموم فلسطين باتفاق الهدنة ووقف النار، ما يؤكد أن الشعب الفلسطيني تعب من الحرب، ويتوق إلى وقف الحرب ونشر السلام على أرضه المقدسة.