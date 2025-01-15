الدوري الإنجليزي، أرسنال يقلب تأخره أمام توتنهام لتقدم 1/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:10 مساءً - الدوري الإنجليزي، تقدم فريق أرسنال على نظيره توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من مباراة ديربي لندن التي تجمعهما على ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من أرسنال مستغلين عاملي الأرض والجمهور، دون خطورة حقيقية على مرمى السبيرز.

وفي الدقيقة 22، رد توتنهام بفرصة خطيرة بعد ركلة ركنية نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام ديان كولوسيفسكي الذي أطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس ديفيد رايا ببراعة وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة 24، أحرز الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام، هدف فريقه الأول بعد ركلة ركنية هوتسبر نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث لم يتمكن الدفاع من إبعادها بشكل كافي لتجد متابعة عن طريق سون على حدود المنطقة بتسديدة أرضية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 40، أحرز جابريل ماجاليس لاعب أرسنال هدف التعادل بعد ركلة ركنية لأرسنال، نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها جابريل ماجاليس برأسية اصطدمت بلاعب توتنهام هوتسبر دومينيك سولانكي وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 44، تقدم أرسنال بالهدف الثاني عن طرق ليساندرو تروسارد، بعد خطأ فادح من يفيس بيسوما لاعب توتنهام استغله مارتن أوديجارد ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها لزميله تروسارد المخترق لمنطقة الجزاء من الجبهة اليسرى والذي سدد كرة قوية سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بثنائية مقابل هدف.

تشكيل أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل أرسنال أمام توتنهام كلا من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يورين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، كاي هافرتز، ليونارد تروسارد.

تشكيل توتنهام ضد أرسنال

فيما ضم تشكيل توتنهام ضد أرسنال كلا من:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراجوسين، آرشي جراي، جد سبينس.

خط الوسط: باب ماتار سار، إيف بيسوما، لوكاس بيرجفال.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، دومينيك سولانكي، سون هيونج مين.

ترتيب أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 40 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

وخاض أرسنال 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 11 منها كما تعادل في 7 مباريات وتعرض لهزيمتين.

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