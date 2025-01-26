أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري - أخبار كلمتك

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية اليوم - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - تتصدرها برشلونة ضد فالنسيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - تتصدرها برشلونة ضد فالنسيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

8 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

8 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

ردا على مقترح ترامب، تصريح قوي لرئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي عن جرينلاند - أخبار كلمتك

ردا على مقترح ترامب، تصريح قوي لرئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي عن جرينلاند - أخبار كلمتك

بالكلبشات، ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة يثير غضب البرازيل - أخبار كلمتك

بالكلبشات، ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة يثير غضب البرازيل - أخبار كلمتك

بعد أزمة كسر ذراعها، رامز جلال يصدم سمية الخشاب بتصرف مفاجئ (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد أزمة كسر ذراعها، رامز جلال يصدم سمية الخشاب بتصرف مفاجئ (فيديو) - أخبار كلمتك

تفاصيل اغتيال نصر الرعوي في عدن الليلة والكشف عن مصير الجاني(اسماء) - أخبار كلمتك

تفاصيل اغتيال نصر الرعوي في عدن الليلة والكشف عن مصير الجاني(اسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بعد أزمة كسر ذراعها، رامز جلال يصدم سمية الخشاب بتصرف مفاجئ (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد أزمة كسر ذراعها، رامز جلال يصدم سمية الخشاب بتصرف مفاجئ (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد أزمة كسر ذراعها، رامز جلال يصدم سمية الخشاب بتصرف مفاجئ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 01:45 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط على هامش حفل “جوي أووردز 2025” يظهر فيه الفنان رامز جلال وهو يقحم الفنانة سمية الخشاب في مقابلة كان يجريها، في محاولة منه لتجاوز الخلاف الذي نشب بينهما بسبب الحلقة التي ظهرت فيها الفنانة في برنامج المقالب رمضان الماضي وأصيبت خلالها بكسر في ذراعها حسب روايتها وأعلنت بسببه ملاحقة رامز قانونيا.

رامز جلال يجذب سمية الخشاب عنوة

وحاول رامز جلال وفقا للفيديو المنشور على السوشيال ميديا، جذب الفنانة سمية الخشاب عنوة بجواره خلال الحوار الذي كان يجريه، قائلا:"ايه ده سمية الخشاب هنا".

 

صدمة سمية الخشاب 

وظهر على وجه سمية الخشاب علامات الصدمة من فعل رامز جلال ولكنها لم تحرك ساكنا، ليعلق رامز جلال قائلا: "بصوا يا جماعة الولية دي قالت إني كسرتلها دراعها".
 

ومارس الفنان رامز جلال، هوايته المفضلة في تقديم المقالب، على مسرح حفل جوائز جوي أووردز 2025، حيث جسد شخصية مطرب هندي.

 

مقلب رامز جلال في حفل جوي أووردز
 

وبعدما كشف رامز جلال عن هويته، توجه للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعانقه.

وقال رامز جلال بعد الكشف عن هويته في حفل جوي أووردز 2025: "الشخصية صعبة أوي".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق