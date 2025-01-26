بعد أزمة كسر ذراعها، رامز جلال يصدم سمية الخشاب بتصرف مفاجئ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 01:45 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط على هامش حفل “جوي أووردز 2025” يظهر فيه الفنان رامز جلال وهو يقحم الفنانة سمية الخشاب في مقابلة كان يجريها، في محاولة منه لتجاوز الخلاف الذي نشب بينهما بسبب الحلقة التي ظهرت فيها الفنانة في برنامج المقالب رمضان الماضي وأصيبت خلالها بكسر في ذراعها حسب روايتها وأعلنت بسببه ملاحقة رامز قانونيا.

رامز جلال يجذب سمية الخشاب عنوة

وحاول رامز جلال وفقا للفيديو المنشور على السوشيال ميديا، جذب الفنانة سمية الخشاب عنوة بجواره خلال الحوار الذي كان يجريه، قائلا:"ايه ده سمية الخشاب هنا".

صدمة سمية الخشاب

وظهر على وجه سمية الخشاب علامات الصدمة من فعل رامز جلال ولكنها لم تحرك ساكنا، ليعلق رامز جلال قائلا: "بصوا يا جماعة الولية دي قالت إني كسرتلها دراعها".



ومارس الفنان رامز جلال، هوايته المفضلة في تقديم المقالب، على مسرح حفل جوائز جوي أووردز 2025، حيث جسد شخصية مطرب هندي.

مقلب رامز جلال في حفل جوي أووردز



وبعدما كشف رامز جلال عن هويته، توجه للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعانقه.

وقال رامز جلال بعد الكشف عن هويته في حفل جوي أووردز 2025: "الشخصية صعبة أوي".

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