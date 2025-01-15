الرياضة - 07:51 - «القاهرة الإخبارية»: اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 07:51 مساءً - ذكرت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك.

وقالت المصادر، إن الاتفاق أكد إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

وأضافت أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

وأفاد مصدر مصري مطلع، بأنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق، مشيرًا إلى صدور بيان بعد قليل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب «قناة القاهرة الإخبارية».

حماس توافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ووافقت حركة حماس، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على ما أفاد مصدران مطلعان على سير المفاوضات في الدوحة، بعد حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس سقط فيها آلاف القتلى والجرحى.

وأكد مصدر لوكالة فرانس برس، أن حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى، بينما قال مصدر أخر إن حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل.

تكثيف المباحثات

وقبل أيام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، تكثفت المباحثات غير المباشرة في الدوحة من أجل التوصل إلى هدنة مصحوبة بالإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بين حركة حماس وإسرائيل.

وأوضح أحد المصدرين في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس من القاهرة أن حماس تسلمت عبر الوسطاء خرائط الانسحابات الإسرائيلية وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين والتي تشملها المرحلة الأولى من الاتفاق” مضيفا “لم تعد أي نقطة بحاجة إلى التفاوض.

وتابع أن الوسطاء القطريين والمصريين والأميكيين سيعلنون الاتفاق في بيان مشترك بعد توقيعه من قبل حماس وإسرائيل في الدوحة، ويتضمن ضمانات لتنفيذه متوقع أن توقع حماس وإسرائيل على الاتفاق في أقرب وقت قبل إعلانه، ومن ثم ننتقل إلى مرحلة التنفيذ.

العقبات الأخيرة تمت تسويتها

وكانت قطر التي تقوم بدور الوساطة إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، أكدت الثلاثاء أن المفاوضات المتواصلة في الدوحة باتت في مراحلها النهائية وأن العقبات الأخيرة التي تعترض التوصل إلى اتفاق تمت تسويتها، آملة التوصل إلى اتفاق قريبا جدا.

وقال مصدران مقربان من حماس إن الحركة ستطلق سراح 33 رهينة في مقابل إفراج إسرائيل عن نحو ألف معتقل فلسطيني في المرحلة الأولى من الاتفاق، على أن يتم الإفراج عن الرهائن على دفعات، بدءا بالأطفال والنساء.