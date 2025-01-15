الرياضة - 07:51 - لينك التقديم على مسابقة وظائف معلم مساعد رياضيات 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 07:51 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 22 ألف معلم مساعد لمادة الرياضيات للعام 2025. يبدأ التقديم يوم 29 يناير 2025 ويستمر حتى 12 فبراير 2025.

وظائف معلم مساعد رياضيات

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسابقة شغل وظائف معلم مساعد رياضيات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

ما هي شروط التقديم؟

1-ألا يزيد العمر عن 40 عامًا.

2-مؤهل دراسي عالٍ من كلية التربية «تخصص رياضيات أو رياضيات إنجليزي».

3مؤهل عالٍ من كليات أخرى مع دبلوم تربوي «تخصص رياضيات أو رياضيات إنجليزي».

4-التقدير العام ألا يقل عن «مقبول».

5-يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

6-اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

7-اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

8- سداد مبلغ 28 جنيها، فقط لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

خطوات التقديم على مسابقة شغل وظائف معلم مساعد رياضيات

1-زيارة الموقع الرسمي من خلال الضغط هنا.

2-إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.

3-اختيار استمارة التقديم لمسابقة معلم مساعد رياضيات.

4-إدخال البيانات الشخصية بدقة.

5-تحميل المستندات المطلوبة بصيغة «PDF».

6-مراجعة البيانات والمستندات قبل إرسال الطلب.

7-الضغط على «إرسال» لإتمام عملية التقديم.

ما هي المستندات المطلوبة؟

1-صورة من بطاقة الرقم القومي.

2-صورة من المؤهل الدراسي.

3-صورة من شهادة الدبلوم التربوي.

4-صورة من شهادة الميلاد.

5-صورة من الموقف من التجنيد «للمتقدمين الذكور».

ما هي التخصصات المطلوبة للتقديم على وظيفة معلم مساعد رياضيات؟

1- «مؤهل عالٍ كلية التربية «تخصص رياضيات، أو رياضيات إنجليزي».

2-«مؤهل عالٍ علوم ذوي الإعاقة والتأهيل «تخصص رياضيات أو رياضيات إنجليزي».

3- «مؤهل عالٍ»علوم ذوي الاحتياجات الخاصة «تخصص رياضيات أو رياضيات إنجليزي».

4-«مؤهل عالٍ كليات أخرى مع دبلوم تربوي «تخصص رياضيات أو رياضيات إنجليزي».